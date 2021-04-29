США и послы Большой семерки отреагировали на увольнение Коболева

В США отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза.

В госдепартаменте заявили, что следует уважать корпоративное управление, а также отметили, что прозрачные назначения в энергетическом секторе — это ключ к реформам в Украине.

Послы Большой семерки отметили, что эффективное управление государственными предприятиями должно происходить без политического вмешательства.

Сам Андрей Коболев заявил, что будет обжаловать свое увольнение.

Увольнение Коболева

28 апреля Кабинет министров уволил председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, который занимал должность более семи лет.

На его место сразу же назначили Юрия Витренко, который занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики и которого Рада несколько раз не смогла назначить министром энергетики.

По совокупности этих факторов, по мнению некоторых экспертов, это больше напоминает запланированную акцию, чем обычное стечение обстоятельств.

Подробнее об увольнении Андрея Коболева и возможных последствиях этого для Украины, читайте в материале Фактов ICTV.

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