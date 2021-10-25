США внесли россиян в список беспризорных национальностей – реакция РФ

Госдепартамент США недавно обновил перечень так называемых беспризорных национальностей, внеся в него граждан России.

Беспризорными считаются граждане стран, где Соединенные Штаты не имеют дипломатического представительства, или же там нестабильная ситуация с безопасностью.

Теперь в случае необходимости россиянам советуют обращаться в посольство в Варшаве.

В этот перечень попали также Судан, Ливия, Сомали, Куба, Эритрея, Иран, Южная Сирия, Венесуэла и Йемен.

Министерство иностранных дел РФ уже выразило свое недовольство и назвало внесение россиян в этот список “адом, в основе которого — издевательство на грани садизма”.

Дипломатическое противостояние между США и Россией со взаимной высылкой дипломатов вспыхнуло с новой силой в апреле 2021, когда Вашингтон выдворил сотрудников российского посольства за шпионаж.

Читайте Госдеп США присвоил россиянам статус бездомной нации

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.