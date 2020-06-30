США ввели в обращение деревянные деньги: как печатают и где можно рассчитаться

Американцы борются за восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Власть выделяет крупным корпорациям и местным общинам многомиллионные суммы на поддержку. А жители небольшого городка на западном побережье страны нашли свой способ стимулировать экономику. Точнее — вспомнили опыт времен Великой депрессии.

Американка Лори Маленбрей выбирает в магазине сырную заправку для салата, масло, кусок индейки, несколько банок собачьего корма и зубную щетку. Набегает 24 доллара 97 центов. Женщина дает на кассе деревянную пластинку с надписью 25 долларов и спокойно выходит из магазина с покупками. Такую диковинку можно увидеть в небольшом городке Тенин в штате Вашингтон с населением 1800 человек. Там деревянные деньги — в буквальном смысле официально в обращении.

Читайте: Число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне

Ежемесячно каждый житель получает по 300 таких долларов. Вытачивать их можно только на территории этого населенного пункта. Цель — стимулирование местной экономики, которая, как и остальные страны пострадала из-за пандемии. Воспользоваться опытом прошлого посоветовали историки.

Изобретать ничего не понадобилось — в городе, который чтит свое прошлое сохранилась пресс-машина, изготовленная в конце XIX века. На ней тогда печатали местную газету, а в 30-х деревянные доллары. Станок в отличном состоянии и теперь снова служит общине.

Деревянные принимают во всех заведениях города — от заправки до парикмахерской. Нельзя на них покупать только алкоголь, табак и коноплю. Не годятся они и для транзакций, которые выходят за пределы города. Впрочем — исключительно для потребностей бизнеса, а не личного пользования их можно обменять на обычные доллары в городском совете или продать коллекционерам. Говорят, что некоторые из них платят в три раза больше номинала.

Карантин в США нанес колоссальный экономический ущерб. В стране самый большой со времен Великой депрессии уровень безработицы. Поэтому в штатах стало появляться много новых благотворительных проектов.

Более 30 млн людей отправились на пособие по безработице. На этом фоне молниеносно возросла потребность в банках пищи. Это пункты, которые работают на благотворительных взносах, и где можно получить свежие продукты бесплатно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.