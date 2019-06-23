США выделят $50 млрд Палестине, Египту, Иордании и Ливану
Белый дом опубликовал экономический план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Согласно этому документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану выделят 50 млрд долларов. Большинство этих средств получит Палестина.
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США предлагают реализовать сотню проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской, туристической и образовательной сферах страны.
Напомним, 2 года назад, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Из-за этого обострился палестино-израильский конфликт.
К слову, Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до запуска ракет.