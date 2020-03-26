США выделили $2 трлн малообеспеченным людям на карантин

Соединенные Штаты потрясли мир размером финансовой помощи американцам и бизнесу из-за пандемии коронавируса. Они выделили $2 трлн людям, чьи доходы не более $75 тыс. в год. Такие лица получат разовую помощь в размере более $1 тыс.

Италия все еще удерживает печальное лидерство в Европе по количеству больных и умерших, на коронавирус там заболело уже более 70 тыс., почти 7,5 тыс. погибших. Власть уже давно жестко контролирует карантин, за его нарушение штраф от 400 до 3 тыс. евро. Однако итальянцы все равно пренебрегают, выходят на морские пляжи на прогулки планируют отпраздновать выпускные вечера. Мэрам некоторых городов приходится силой загонять людей домой. Детали в сюжете Марты Вишневской.

Напомним, по состоянию на 26 марта количество жертв от коронавируса в США возросло до 1 042 человек.

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