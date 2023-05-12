Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что платежки на электричество с 1 июня вырастут для всех категорий населения — с 1,44 грн до 2,88 грн.

Об этом нардеп рассказал в эфире телемарафона Єдині новини ведущей Яне Брензей.

С октября 2022 года враг выпустил по нашей энергетической системе почти 1000 ракет, около 300 попали в энергообъекты. Некоторые подстанции, распределительные сети подверглись разрушениям, или полностью были уничтожены. Ущерб нанесен на миллиарды долларов, подчеркнул Сергей Нагорняк.

По его словам, энергетики круглосуточно работали, чтобы восстановить электроснабжение для украинцев. Но в целом система нуждается в обновлении и ремонте. Кроме того, уже сейчас необходимо готовиться к новой зиме, потому что она может быть не менее сложной.

Украина получает помощь от западных доноров, но ее не достаточно.

Народный депутат заявил, что две компании Укргидроэнерго и Энергоатом дотируют все население Украины на 100 млрд грн.

Производство и доставка электроэнергии потребителям стоят денег. А на сегодня стоимость этого вдвое, а то и втрое меньше реальной себестоимости кВт/ч.

— Укргидроэнерго составило предварительный список своих убытков. И они составляют 40 млрд грн, — заявил Сергей Нагорняк.

На сегодня национальный регулятор (НКРЭКУ) рассматривает потенциальное повышение с 1 июня для всех категорий населения с 1,44 грн до 2,88 грн. Пока это предварительное согласование. Это частично должно компенсировать расходы двух энергокомпаний Укргидроэнерго и Энергоатом.

— Ориентировочно на семью будет от 200 до 300 грн в месяц. Домохозяйства, которые получали субсидии, и в дальнейшем их будут иметь, — подчеркнул народный депутат Сергей Нагорняк.

На сегодняшний день по тарифу 1,44 грн платило население, которое потребляло менее 150 кВт/ч в месяц. И 1,68 грн — те, кто потребляет более 150 кВт/ч.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в жаркий летний период наступает второй пик потребления электроэнергии. В августе и возможно даже во второй половине июня ожидаются определенные пиковые нагрузки.

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