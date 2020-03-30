Стандарты НАТО: требования и что уже изменила Украина

И оборону держат, и профессионализм воинов повышают — Украина и ее войско прокладывают дорогу в НАТО. Этот путь вряд ли сможет кто-то изменить, он прописан в Конституции и большинство граждан считают, что наше место в Североатлантическом Альянсе.

Бойцы Сил специальных операций в учебно-тренировочном центре отрабатывают динамический штурм здания по программе подготовки зеленых беретов армии США.

Силы спецопераций — элита украинской армии и самый молодой род войск. Его создали 2015 года, когда на востоке уже шла война.

Североатлантический Альянс не требует вводить свои стандарты все и сразу. Это не вступительный экзамен, а скорее, добровольное домашнее задание. Чтобы армии разных стран понимали друг друга и были взаимосовместимыми.

Юридически стандарты НАТО — это поленницу документов, определяющих общие для всех нормы и правила. Фактически — возможность для Украины подтянуть свои Вооруженные Силы до уровня лучших армий мира.

Стандарты НАТО разделяют на три сферы: оперативную, материальную и административную.

Факты ICTV ранее писали о том, как проходили учения по стандартам НАТО на Волыни.

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