Станица и Счастье наши! Боевики “ЛНР” посягают на Станицу Луганскую

9 вражеских атак в сутки. К счастью, без потерь среди наших бойцов. Враг, несмотря на перемирие, оружие не составляет. И сейчас посягает на Станицу Луганскую. Мол – населенный пункт их и мост на линии разграничения также. В соцсетях даже распространяют якобы соответствующий указ.

Боевики оккупировали Станицу Луганскую и претендуют на мост. Пока на бумаге. Так называемый указ главаря фейковых ЛНР стремительно распространяется в соцсетях и поступил на все электронные адреса оккупированных городских и районных администраций.

В так называемом документе боевики также объявляют полную боевую готовность и всеобщую мобилизацию мужчин от 18 до 50 лет.

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Является ли этот документ действительным или очередным фейком от боевиков, сказать трудно. На днях один из главарей луганских боевиков Дейнего пересек линию разграничения и заявил голове Станично-Луганского района права на населенный пункт.

Пока боевики в оккупированной Луганщине воюют на бумаге и словесных перепалках, в Донецкой области за прошедшие сутки террористические войска 9 раз атаковали украинских армейцев.

Однако и на участках, где царит тишина, армейцы не расслабляются. Здесь отсутствие вражеского огня наоборот бойцов настораживает. Потому что оккупанты используют это условное перемирие для укрепления своих опорных пунктов и наращивания силы.

К слову, нет потолка, вместо мяча – снаряды. Как выглядит школа в Марьинке после обстрелов.

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