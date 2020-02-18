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Факты / Видео / Украина

Старые месторождения истощены: какие шансы найти в Украине новые залежи газа

Трезубец поможет увеличить добычу газа в Украине. Так назвали новую программу развития отрасли. Акцент на трех направлениях: сверхглубокого бурения, освоению нетрадиционного газа и морского шельфа.

Газовики объясняют, без новаций увеличить собственную добычу невозможно. Ведь старые месторождения практически истощены.

Украинские недра еще имеют запас прочности. Однако теперь акцент газовики предлагают делать не на старых, истощенных, а на новых – перспективных месторождениях. В ближайших планах Укргаздобыча – освоить сверхглубокое бурение, в частности на крупнейшем, но истощенном Шебелинском месторождении.

Специалисты надеются, что там, на глубине более 5 км есть новые, значительные залежи топлива. Кроме того, в компании собираются освоить Черноморский шельф и таки добыть так называемый нетрадиционный газ – из плотных пород. Новая стратегия добычи назвали Трезубом. Сколько именно газа она обеспечит, обещают озвучить позже, когда первые проекты начнут давать результат.

Подробности в репортаже Алексея Савицкого на YouTube Фактов ICTV.

Факты ICTV ранее писали о том, что летом 2020 года ожидается существенное снижение цены на газ для населения.

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