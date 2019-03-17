Старые сараи с дыркой в полу: состояние туалетов в школах Закарпатья

На Закарпатье каждая шестая школа с туалетом на улице. С 664 учебных заведений – 112 до сих пор не имеют внутренние туалеты. Уличные ужасают, они заброшены, холодные и неудобные. Это старые сараи с дыркой в ​​полу. Село Великие Лучки – всего в 10 километрах от райцентра.

В школе учится более 1000 учеников. Здание возвели 36 лет назад, внутренние туалеты проектом предусмотрены. Но их так и не запустили.

В селе нет централизованного водоснабжения и канализации. Школе, чтобы обустроить внутренние туалеты, нужна система очистки стоков. Специалисты уже разработали несколько проектов. Но денег нет.

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Школа в селе Зняцево, здесь учатся 270 детей из пяти окрестных сел. В двухэтажном 40-летнем здании, построенном еще колхозом, внутренние туалеты были. Но их демонтировали, чтобы расширить классы, потому что учеников больше.

Закарпатью на обустройство 112-ти теплых школьных туалетов Министерство образования Украины пообещало выделить 44 млн гривен. Этих денег мало. Местная власть должна доложить.

Сейчас в школах разрабатывают проекты внутренних туалетов. Подсчитывают точную сумму необходимых средств. За обустройство комфортных туалетов обещают взяться летом.

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