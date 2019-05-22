Старые схемы или европейские правила: что будет, когда вернется техосмотр

После восьми лет, в Украину скоро вернется техосмотр автомобилей – это требование ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации. Принципиальный момент для европейцев: это должно быть совершенно другая система, чем та, что отменили 2011 года.

Это крайне важно для страны, ведь именно коррупция тогда стала главной причиной отмены технических осмотров для частного транспорта. В то же время и водители, и эксперты рынка предполагают, что старые схемы, таки могут вернуться.

Для всего коммерческого транспорта предлагают усилить контроль. Но главное – вернут техосмотр для частных машин уже с 2022 года.

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Первый осмотр, когда машине будет четыре года. Проверять авто и когда его будут перерегистрировать, менять модификацию или перед выездом за границу.

Чтобы ситуация с взятками не повторилась, в правительстве предлагают, чтобы обзор осуществляли не правоохранители, как прежде, а независимые лаборатории. Они же и будут нести ответственность за качество работы.

Кстати, там машины не ремонтируют. Владельцы лаборатории уверяют: это залог их независимости, мол, не ищут лишних изъянов. Правительство вообще хочет запретить СТО и дилерским центрам осуществлять техосмотр.

К слову, техосмотр для авто возвращается: европейский опыт, безопасность или коррупция.

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