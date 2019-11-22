StarLightMedia – 10 лет! Как праздновал холдинг и какие планы на будущее

Самой большой медиагруппе Украины – 10 лет! StarLightMedia – это 6 телеканалов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ ТБ. Впервые за 10 лет компания празднует день рождения вместе, как единая структура.

2019-й стал годом больших перемен для холдинга. Концепция праздника называлась 9+1, чтобы напомнить о главных достижениях предыдущих девяти лет и сделать особый акцент на достижениях 2019-го.

– Мы выбрали мотив 9+1, так как уходящий год был особенным для нас. Год изменений, год полной, как мы называем ее, трансформации компании, – отметил генеральный директор StarLightMedia Михаил Царев.

Трансформация StarLightMedia – это проект, который закладывает надежду на последующие десятилетия, помогает реализовать новые творческие идеи.

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На мероприятии говорили как о высоких рейтингах и финансовых достижениях, так и о будущем: о готовности меняться и строить бизнес, который задает планку всей индустрии.

– Для нас очень важно позаботиться о том, чтобы зрители не только любили телеканалы сейчас, не только восхищались сериалами сейчас, но были уверены в том, что мы будем и дальше производить очень качественные программы и сериалы, – подчеркнул президент StarLightMedia, директор департамента Новости Александр Богуцкий.

Видение начинается с нас – таким был главный слоган праздника. Рецепт успеха компании прост: быть ответственными телевизионщиками, ответственными гражданами и с любовью к зрителю выполнять свою работу.

StarLightMedia обещает и в дальнейшем дарить зрителям уже хорошо известные программы и премьеры.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что StarLightMedia стала официальным дистрибьютором Setanta Sports в Украине.

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