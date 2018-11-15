Старт отопительного сезона, кругом – горячие реки: состояние теплосетей Киева

В Киеве тепло есть не везде – накануне в Святошинском районе дети замерзали в детских садах и не только. В комнатах было не выше 10 градусов. А все потому, что теплотрассы не выдерживают нагрузки – большинство труб изношены.

Греть комнаты электроприборами удается не в каждой группе. Потому что старая проводка не выдерживает. Свитера и теплые одеяла при + 8 тоже не помогают.

Похожая картина везде в столице. В капитальном ремонте нуждаются 80% теплосетей. Поэтому каждый год, как только стартует отопительный сезон, кругом – горячие реки.

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В КГГА говорят, летом теплосети проходили испытания. Ликвидировали 5 тысяч повреждений. Поменяли 24 километра труб. Но старые трубы лопаются все в новых и новых местах.

Напомним, в Киеве на улицы Шота Руставели ликвидировали последствия прорыва теплотрассы.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 13:58



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