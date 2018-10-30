Старый и опасный: почему украинцев десятилетиями возят на испорченном транспорте

Почти 80 процентов городского транспорта в Украине давно устарели, а иногда и опасны. Худшая ситуация с трамваями. 95 процентов давно отъездили допустимые 15 лет. И такая ситуация везде.

Сейчас на балансе отечественных предприятий, только трамваев и троллейбусов более 6000. Нового – единицы. Оставшиеся после ремонта, потому что старое в разы дешевле.

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В Украине шесть предприятий, производящих автобусы, трамваи и троллейбусы, но в прошлом году они выпустили всего 30 отечественных трамваев и 40 троллейбусов. Винница и Киев капитально отремонтировали около полусотни трамваев. Если минимальная ежегодная потребность в замене – 600 единиц – то обновление всего транспорта такими темпами будет продолжаться полвека. Поэтому в Ровно расщедрились на новую технику.

И покупают в основном импорт. Это предварительные договоренности и результаты проведенных тендеров. Например, Киев планирует приобрести белорусские троллейбусы и польские трамваи на сумму почти 50 млн. Евро. Наши – говорят – по цене такие же, но уступают по качеству. Украинские же производители отрицают. Уверяют – замечания учли – и их техника ничем не хуже импорта. Почему не поддерживают своих – не понимают.

К слову, Факты ICTV сообщали, что киевлян удивила новая система оплаты проезда в общественном транспорте.

Опубликовано Октябрь, 30 в 19:55



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