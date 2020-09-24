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Старый водопровод изношен, новый еще не работает. На Днепропетровщине люди сидят без воды

Более 10 тыс. жителей двух военных городков Гвардейского и Черкасского Днепропетровской области не имеют центрального водоснабжения. Питьевую воду берут из источников, техническую подвозят военные. А чиновники только обещают людям улучшения.

Аварии на сети случаются несколько раз в год. Местным помогают военные, на территории поселков дислоцируется две бригады — 25-ая воздушно-десантная и 93 отдельная механизированная. Поэтому ежедневно людям из огромных цистерн почасово разливают техническую воду.

Чтобы учебный процесс в местных школах и садиках не останавливался, община пробила скважину, построила специальную станцию ​​доочистки и подвела воду в детские учреждения.

В Гвардейском, чуть ли не у каждого дома скважина. Дети, женщины, старики — все в очереди с ведрами.

Вода в дома людей должна попадать по старой водосети. Но труба постоянно трескается, бригада ремонтников ежедневно латают прорывы и ликвидируют последствия аварий, но тщетно. Кроме того у местного водоканала еще и огромный долг.

Альтернативный новый 15-километровый водопровод, наконец, достроили. Однако ввести его в эксплуатацию не могут из-за отсутствия последнего разрешительного документа. Преодолев бюрократию — водопровод передадут на баланс общины. И люди смогут заключать договоры и получать централизованное водоснабжение. Решить проблему чиновники обещают через несколько недель.

В Киеве прошли гидравлические испытания сетей с началом ослабления ограничительных мер, которые были отсрочены из-за карантина.

Горячую воду отключали для проведения технологических испытаний, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Виталий Кличко подчеркнул, что Киев и другие города руководствуются нормативными актами правительства и профильного министерства.

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