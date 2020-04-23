Стать опекуном льва: как помочь зоопаркам прокормить животных во время карантина

Украинские зоопарки страдают из-за пандемии. Не хватает денег, чтобы прокормить животных, потому что нет посетителей. И под угрозой зверинцы всего мира. Хотя животные от нехватки человеческого внимания не жалуются. Чувствуют себя настоящими хозяевами зоопарков и хорошо размножаются.

Украинцев, тем временем, призывают поддерживать зверинцы — можно стать, например, опекуном льва или медведя.

Если человек желает оплатить нам содержание конкретного животного, он берет его под свое покровительство, под свой патронат. И мы с этим человеком после окончания карантина будем общаться и постараемся вернуть эти средства, — Дмитрий Александров, директор одесского Биопарка.

Смотрители животных обратились к украинцам с просьбой помочь. На официальном сайте опубликован список рациона каждого из животных.

Здесь живет 35 хищных кошек — львов, бенгальских и амурских тигров, которым ежедневно требуется 350 кг свежего мяса.

Факты ICTV ранее писали о том, как волонтеры помогают пожилым и людям с особыми потребностями.

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