Стал желанным гостем в Европе: после Франции Путина приняли в Финляндии

Путина начинают снова принимать в Европе. После встречи с президентом Эммануэлем Макроном во Франции, хозяин Кремля посетил Финляндию.

Российскому лидеру и здесь пришлось отвечать на неудобные вопросы, в частности, о недавнем взрыве на российском полигоне.

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Глава России признал, что это произошло во время испытаний нового оружия, но не захотел говорить какого именно.

Также он еще заявил, что новые российские разработки – это ответ на военные новинки других стран. Намерения США разместить ракеты в Польше и Румынии Москва воспринимает как угрозу.

Напомним, от президента России Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению украинских политзаключенных.

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