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Факты / Видео / Мир

Ставка на быстрое строительство не сыграла: почему Северный поток-2 на грани краха

Достроят ли Северный поток-2? Несмотря на американские санкции, которые остановили обходной российский газопровод практически на финише, в Кремле не оставляют попыток таки завершить проект своими силами.

Для этого уже вроде бы нашли судно, способное прокладывать трубу на дне Балтийского моря. Если россияне в конце концов овладеют нужными технологиями, на достройку трубопровода понадобится не менее года.

Но с запуском Северного потока-2 Газпром сможет обойтись без украинской ГТС. Поэтому в наших интересах окончательно похоронить амбициозный проект Кремля буквально на дне моря. А в этом деле Украине могут снова помочь США.

Почему российский подводный газопровод стоимостью $11 млрд на грани окончательного краха — смотрите в сюжете Алексея Савицкого.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ждет украинскую ГТС после запуска Северного потока-2.

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