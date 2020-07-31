Степанов объяснил, почему Киев не вошел в красную зону

Министр здравоохранения Максим Степанов стал гостем нашей программы.

Адаптивный карантин, который у нас до 31 августа меняется, Украина разделена на 4 зоны, в соответствии с количеством больных будут определены ограничения. Красная зона: Луцк, Тернополь, Кицманский район Черновицкой области, а почему Киев в зеленой?

— У нас очень четко определены показатели. Это наполненность коек, более 50% и показатели динамики распространения вируса. Исходя из этих показателей, соответствующая программа сделала расчеты. Человеческого влияния там нет.

Сколько показатели должны держаться на определенном уровне, чтобы какой-то город вышел из той или иной зоны?

— Чтобы перейти на другой уровень опасности, надо чтобы 5 дней подряд было превышение по тому или иному показателю. А потом 3 дня подряд, если есть снижение показателей, тогда можно переводить с красного на оранжевый или желтый режим.

В Украине установлены уровни эпидемической опасности распространения коронавируса.

Зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) сообщили на заседании 31 июля.

Это решение заработает с 3 августа.

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