Степанов об увольнении и покупке вакцины от Covid-19 — эксклюзив Фактов ICTV

В студию Факты ICTV присоединился через Skype министр здравоохранения Максим Степанов.

К нему были следующие вопросы:

Из-за неспособности министерства противодействовать эпидемии, почти 100 народных депутатов аргументируют появление проекта постановления о вашем увольнении. Для вас это неожиданность?

— Они начали собирать подписи сразу как я начал заставлять работать эффективно и начать реформу здоровья.

Ваше министерство оптимизирует оказания экстренной медицинской помощи, для этого вызовы поделили на 4 категории состояния человека, и для них определены определенное время приезда. Кто будет определять это состояние — диспетчер или пациент?

— Определяется состояние по соответствующим протоколам и стандартам, решение принимает подготовленный диспетчер.

Страны уже начинают заказывать и даже платить за вакцины от коронавируса, это делает Великобритания, США. Мы собираемся заказывать вакцину и есть ли на это деньги?

— Мы находимся в переговорах с компанией, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину и с одной китайской ведущей компанией. Мы ведем переписку, что как только появится вакцина, она будет доступна для украинцев.

В парламенте зарегистрирован проект постановления об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Проект поддержали 96 нардепов. Его инициировала партия Голос.

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