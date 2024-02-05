Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Слежка за Bihus.Info: уволили руководителя департамента СБУ | Новости Факты ICTV за 05.02.2024
— Оккупанты ударили по Сумщине 05.02.2024: погиб человек.
— Враг продолжает атаковать условно тыловые города Донецкой области.
— Благодарность зрителям за сбор на ВСУ.
— Зеленский прокомментировал возможную отставку Залужного.
— Вашингтон никак не влияет на решение о смене Главнокомандующего ВСУ.
— Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ уволили из-за слежки за Bihus.Info.
— Украинцам, не оплатившим электроэнергию, начали отключать свет.
— Прошел третий Форум по восстановлению Житомирщины.
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