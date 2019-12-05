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Стена с Донбассом: Ермак о плане на случай провала нормандской встречи

Если нормандский формат провалится, а Россия не прекратит огонь и не обменяет пленных, Украине придется возвести стену с оккупированным Донбассом. Такое заявление прозвучало 5 декабря в Лондоне от помощника главы государства Андрея Ермака.

Ермак сообщил, что в Офисе президента придумали, как начать диалог с оккупированным Донбассом без марионеток Кремля. Для этого хотят изменить состав переговорщиков в трехстороннем контактной группе в Минске.

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Вместо нынешних главарей боевиков, с которыми Украина и ОБСЕ согласовывают договоренности, в переговоры следует задействовать представителей переселенцев. Ведь до войны в Донецкой и Луганской областях жили 6 млн человек, сейчас – всего 1,5 млн. Большинство жителей выехали на подконтрольные Украины территории.

И именно среди них Киев хочет выбрать известных людей с хорошей репутацией, к которым прислушиваются. Например, бизнесменов, спортсменов или деятелей культуры.

Напомним, по результатам встречи нормандской четверки президент Владимир Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса.

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