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Факты / Видео / Украина

Столб огня был выше 9-этажки: подробности взрывов в Кропивницком

Кропивницкий приходит в себя после от серии взрывов, которые потрясли город накануне вечером возле газозаправочной станции. Четыре человека в больнице.

Водитель грузовика из Кривого Рога в тяжелом состоянии в реанимации. Пострадали двое пожарных и инженер заправки. Полиция установила, взрывы – следствие нарушения техники безопасности во время транспортировки и перекачки газа в автоцистерны.

Столб огня был выше 9-этажки, серия взрывов была такая, что содрогались дома и вылетали стекла, а люди в панике оставляли свои дома.

От стоянки до жилого массива через парк метров 400. Там с одной стороны выгоревшие деревья, а за ним дома, школа, садик. Металлические детали горелых автомобилей летели в сотне метров, чудом никого не травмировало. Силой взрыва в школе в коридорах выбило стекла. Также в домах рядом.

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По факту масштабных взрывов открыто уголовное производство. Следствие выясняет причины и законность работы автостоянки.

Напомним, что вчера, 27 марта, произошел взрыв в Кропивницком на улице Киевской. Прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке.

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