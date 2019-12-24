Стоят по 12 часов! На западных границах Украины образовались очереди

Снова очереди на границе. На этот раз – со стороны Польши. Перед пунктом пропуска Дорогуск, который граничит с волынским Ягодином, собралось 800 грузовиков, 300 легковых и десятки пассажирских автобусов.

Люди уставшие, в очереди стоят по 10-12 часов. Им негде согреться и поесть.

Пограничники вывели на службу дополнительные силы. Говорят, что такой ажиотаж из-за того, что украинцы возвращаются домой в канун католического Рождества. Это и заробитчане, и студенты, и туристы. Водители фур тоже едут из Европы. Ведь весь бизнес во время праздников приостанавливает работу.

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Также пограничники уверяют: на оформление одной машины уходит меньше минуты. Таможенники признают: комфорта для пассажиров и водителей, которые стоят в очереди, мало. Но за последние годы на границе с Польшей не построили ни одного нового пункта пропуска и не усовершенствовали существующие. Потому и тесно. Это понимает новый руководитель таможни Максим Нефедов и обещает изменения.

На Волыни очереди уже пошли на спад. Таможенники прогнозируют, что уже завтра ажиотаж с легковушек и автобусов исчезнет. Хотя очереди из грузовиков будут держаться до Нового года.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на западных границах огромные очереди из фур.

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