Страхование от Covid-19: условия и цены программы

Ежедневно тысячи медиков инфицируются коронавирусом. В Украине этот показатель тоже немалый, поэтому медицинские учреждения, понимая риски и опасности, начали сами страховать своих специалистов от Covid-19.

Система работает на сервисе ProZorro. За 200-400 грн в год можно возместить лечения в стационаре.

Начали интересоваться таким страхованием и обычные украинцы, стоит это на полгода 300-500 грн.

— Это страховая сумма 20 тыс. и 40 тыс. При первой программе человек может получить в результате заболевания 5 тыс. грн, когда он прошел стационарное лечение. Если другую программу покупает, там может быть 10 тыс., — рассказывает Алла Волошина, заместитель генерального директора страховой компании.

Страховые выплаты действительно помогают покрыть реальные расходы на лечение Covid-инфекции в стационаре.

Вместе с медиками в страховые компании начали обращаться и простые украинцы. Различные компании предлагают немало программ, однако, в целом разница между ними минимальная. Единственное — возраст застрахованного украинца не должен быть больше 60-65 лет.

Стоит это клиенту от 300 до 500 грн в полгода. Правда, в отличие от запада украинцы не спешат страховаться. У нас таких меньше 10%.

Тем временем украинцы активно нарушают карантинные ограничения. Исследование мобильности населения превышает первоначальные показатели начала года.

Сейчас, кроме Киева и запада страны, ухудшились показатели в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.