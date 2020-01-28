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Страхование здоровья в Украине: какой пакет выбрать и цены

То, что в мире давно популярно и распространено, у нас только набирает обороты. Лишь 5% украинцев имеют медицинскую страховку. Кто-то сделал это самостоятельно, кто-то получил в рабочем соцпакете. Еще 10 лет назад медицинскую страховку работнику предлагали только иностранные компании, в настоящее время и некоторые отечественные.

Также все больше украинцев готовы платить несколько тысяч гривен в год, чтобы иметь уверенность, что в случае болезни о них позаботятся.

медицинская страховка в украине

И хотя пока страхование не слишком популярное в Украине, есть немало компаний, которые предлагают различные пакеты. Минимальный – от 1 тыс. грн – покрывает только экстренную помощь и госпитализацию. Средний – 3-6 тыс. грн – включает и консультации врачей и диагностику. В премиум входят лучшие клиники, медикаменты, иногда даже стоматология. Но потянет он – на тысяч 20 минимум.

И все же, есть и незыблемые правила – любые походы к врачу или покупку медикаментов стоит координировать со страховой по телефону. Кроме того, надо собирать все чеки и квитанции. И внимательно изучить еще до заключения договора перечень исключений.

Факты ICTV ранее писали о том, сколько стоит медицинское страхование и зачем нужно.

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