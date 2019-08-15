Страхи, комплексы и хобби: топ-5 малоизвестных фактов о Наполеоне Бонапарте

250 лет назад, 15 августа 1769 родился полководец, император Франции, реформатор – Наполеон Бонапарт.

Наполеон одобрительно встретил Французскую революцию, став генералом армии. Впоследствии совершил госпереворот. Францию ​​провозгласил империей, а себя – первым императором.

Ввел новое законодательство, которое действует в большинстве европейских стран. Благодаря победам над Австрией, Пруссией и Россией покорил значительную часть Европы.

После неудачной битвы под Лейпцигом проиграл войну коалиции. 1814 отрекся от престола, был сослан на Эльбу. За год вернулся в Париж и восстановил власть, но потерпел поражение в битве при Ватерлоо. Был второй раз сослан – уже на остров Святой Елены, где и умер.

Мифы, которыми окружен император, имеют мало общего с фактами.

К примеру, что Наполеон был маленьким ростом – всего 157 сантиметров. На самом деле он был среднего роста – 169. Наполеон стеснялся своей фигуры и роста. Поэтому считал, что лучше него в армии никого быть не может. Поэтому у хороших высоких армейцев не было шансов сделать карьеру.

Он любил хорошие шляпы – в его гардеробе их было почти 200 штук.

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Уже в 16 лет он начал службу в армии. По разным данным, в 24 или 26 лет стал генералом. В 34 – императором. Наполеон известный своей толерантностью. Известен случай, когда он встал на пост вместо солдата, который заснул. Историки говорят, Наполеон ничего не боялся кроме, кошек.

Наполеон был очень умным.

Читал со скоростью 2 тыс. слов в минуту. Был магистром математики и членом Академии наук Франции.

Полководца считают автором современного флага Италии, а еще многих законов, которыми до сих пор пользуется Европа. Ему даже приписывают создание пуговиц на рукавах мундиров. Чтобы солдаты не вытирали нос рукавами, полководца это очень раздражало.

По легенде, Наполеон мог спать несколько раз в день. И дремал перед ответственными боями.

Он всем сердцем любил жену. Но их брак – сплошная цепь предательств и разочарований. После развода вся Франция испытывала ярость императора. Музеи хранят любовные письма и кольцо Жозефины.

К слову, военную шляпу Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 280 тыс. евро.

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