Забастовка перевозчиков на Волыни: водители требуют увеличить квоты на пересечение границы

Под пунктом пропуска Ягодин бастуют сотни водителей грузовиков. Это мирная акция протеста международных перевозчиков. Они требуют увеличить квоты на пересечение границы с Польшей, закончившиеся еще в начале осени.

Ежегодно Польша выдает 160 тыс. разрешений. Но из-за роста товарооборота между Украиной и Европой их не хватает. Перевозчики говорят, что экспорт и импорт товаров фактически остановился.

Водители отмечают, что попасть в Европу еще тот квест. Для них здесь никаких элементарных выгод. В бесконечных пробках даже не подремаешь, потому что пропустишь очередь.

Избавиться от этого можно было бы, открыв грузовой терминал. Однако запустить его никак не могут уже больше 10 лет.

Несколько разрешить ситуацию могла бы электронная очередь. В министерстве инфраструктуры утверждают, что тщательно изучают этот вопрос.

Но водителей обещания не слишком утешают. Ведь из года в год они вынуждены страдать в длинных очередях, чтобы пересечь границу.

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