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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Стратегический запас на зиму: хватит ли Украине газа, если Россия перекроет трубу

Украина уже накопила в своих подземных хранилищах рекордные объемы газа за последние 5 лет – более 18 млрд. м3. К запланированному запасу осталось докачать только 2 млрд., Сделать это планируют уже в сентябре и тогда Украина сможет безболезненно пережить возможную остановку транзита российского газа зимой.

В украинских газовых хранилищах сейчас более 18 млрд. м3 – это самый высокий показатель за последние 5 лет. Обычно такого объема Украина должно с лихвой хватить до весны, однако эта зима будет особенной.

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Ведь уже с января 2020 года Газпром может остановить транзит газа Украиной. При таком сценарии нам понадобится на несколько миллиардов кубов больше, чтобы нормализовать работу ГТС и не сдавать позиций на переговорах с Газпромом при условиях нового контракта.

Аргумент наполненных хранилищ Нафтогаз планирует использовать уже в следующем раунде газовых переговоров с Россией, которые запланированы на середину сентября.

Но легкой зимы это все равно не гарантирует, Газпром вряд ли откажется от идеи снова перекрыть трубу Украине. Следовательно, дополнительные миллиарды кубов стратегического газового запаса еще обязательно пригодиться стране.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал увеличение добычи газа и активную работу над энергоэффективностью.

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