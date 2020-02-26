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Факты / Видео / Украина

Блюда по фирменным рецептам и рисунки-обереги. Как живут бойцы в зоне ООС

В полной экипировке, с оружием бойцы поднимают на опорные пункты воду и продукты на высоту не менее 100 метров. Иногда по несколько раз в день. Чтобы облегчить задачу воины сделали лестницу.

На позициях строгий порядок. Армейцы постоянно дообустраивают блиндажи, чтобы улучшить свой быт. Предмет гордости – кухня. Ее строили всем подразделением.

В холодильнике – сыры, колбасы, сливочное масло. Голодным здесь никто не остается. Иногда бойцы готовят блюда по своим фирменным рецептам, которые привезли со всех уголков Украины.

В блиндажах у бойцов – обереги и игрушки, которые присылают на передовую со всей Украины.

Армейцы рассказывают, любоваться видами Донбасса времени нет. Российские оккупанты постоянно обозначают свое присутствие на нашей земле.

Факты ICTV ранее писали про провокации на передовой.

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