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Факты / Видео / Украина

Стрельба ежедневно, в домах разрываются снаряды — мирные жители о враге на Донбассе

Поведение противника спрогнозировать невозможно. На донецком направлении боевики увеличивают количество обстрелов из тяжелого и запрещенного вооружения.

На Луганщине за последние несколько дней стало немного спокойнее, — рассказывают военные. Но такую ​​обманчивую тишину боевики создают специально, чтобы приглушить бдительность наших военных.

На попаснянском направлении противник изменил свою тактику — теперь по позициям военных работает преимущественно из стрелкового оружия. Зато накануне из тяжелого вооружения досталось гражданскому населению. Снаряды разорвались прямо в жилых домах. Подробности в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что боевики хаотично стреляют под алкоголем.

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