Стрельба в Броварах. Суд избирает задержанным меру пресечения

В Броварах продолжается судебное заседание, где избирают меры 21 участнику стрельбы. Уже присудили 60 суток под стражей без права на залог первом подозреваемому — 24-летнему винничанину.

Однако мужчина все отрицает. Он говорит, что в перестрелке участия не принимал, стоял рядом, наблюдал, а нападавших не знает.

В МВД сообщили, что полиция уже установила личности более 60 участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться.

Напомним, накануне в Броварах среди жилых домов произошла стрельба в которой приняли участие около 100 человек. Разборки устроили через распределение маршрутов легальные и нелегальные перевозчики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.