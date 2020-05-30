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Стрельба в Броварах. Суд избирает задержанным меру пресечения

В Броварах продолжается судебное заседание, где избирают меры 21 участнику стрельбы. Уже присудили 60 суток под стражей без права на залог первом подозреваемому — 24-летнему винничанину.

Однако мужчина все отрицает. Он говорит, что в перестрелке участия не принимал, стоял рядом, наблюдал, а нападавших не знает.

В МВД сообщили, что полиция уже установила личности более 60 участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться.

Напомним, накануне в Броварах среди жилых домов произошла стрельба в которой приняли участие около 100 человек. Разборки устроили через распределение маршрутов легальные и нелегальные перевозчики.

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