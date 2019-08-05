Стрельба в США: террорист купил автомат в интернете

Новые подробности трагедии в американском Огайо. Террорист, устроивший стрельбу, приобрел автомат Калашникова через интернет.

Оружие стрелку доставили из Техаса. 24-летний Коннор Стивен Беттс во время нападения был в бронежилете. Эксперты отмечают, если бы полиция не отреагировала быстро, и стрелок зашел бы в здание – жертв было бы значительно больше чем девяти.

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Также стали известны подробности другой стрельбы – в техасском супермаркете. Там погибли родители троих детей. Они как раз покупала школьные товары. И когда началась стрельба, 24-летняя Джордан Анкондо упала на землю, закрыв собой двухмесячного сына. Ее муж также погиб от пули.

Он пытался защитить семью – стал между женой и злоумышленником. Малыш выжил, с ним все хорошо. Всего в ходе стрельбы в супермаркете погибли 20 человек.

К слову, стрельба в Дейтоне. Парень убил 9 человек и ранил 16.

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