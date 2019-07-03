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Факты / Видео / Мир

Стрельба в торговом центре США – четверо раненых

В США – снова стрельба в торговом центре.

Ранены 4 человека. Двоих доставили в больницу. Угрозы их жизни нет. Еще двум медицинская помощь была оказана на месте.

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Инцидент произошел в Сан-Франциско, в Калифорнии. Нападающий убежал на поезде со станции, расположенной неподалеку. Предполагают, что у него мог быть сообщник. Поиски стрелка и расследования подробностей нападения продолжаются.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Канаде во время чемпионского парада Рэпторс произошла стрельба.

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