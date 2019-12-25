Стреляют из подствольных и противотанковых гранатометов: активизация врага возле Авдеевки

На позициях возле Авдеевки ситуация стабильная. Противник постоянно дает о себе знать.

Воги – выстрел осколочный гранатометный. Это 40-миллиметровые гранаты, которые выпускают боевики из подствольного гранатомета на максимальном расстоянии 400 метров. Так продолжалось и всю ночь с 24 на 25 декабря – противник монотонно выпускал по украинским позициям по 2-3 гранаты.

Разлет осколков такой четвертькилограмовой гранаты – 10 метров, однако такое железо имеет и убойную силу, особенно когда воги боевики выпускают с неба. То есть, крепят к беспилотникам, подлетают к позициям и атакуют.

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Когда боевики начинают стрелять уже реактивными гранатами из противотанковых гранатометов – без ответа вражеский огонь оставлять нельзя. Главное – вовремя засечь вражеского стрелка, не дать ему уйти.

В общем, военные заметили активизацию оккупантов на подступах к Авдеевке. Предполагается, что с возможной ротацией противника на передовой, те проводят разведку боем.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ВСУ спасаются от снайперов на передовой.

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