Стреляют из Ураганов: на границе с оккупированным Крымом стартовали учения

В Херсонской области, на административной границе с временно оккупированным Крымом, стартовали военные тактические учения.

Боевые задачи военные отрабатывают с помощью реактивных систем залпового огня Ураган.

Украинские бойцы учатся попадать в цели, расположенные на расстоянии более 30 км.

Позиции условного врага обнаруживают с помощью беспилотников и передают координаты для ударов Ураганам.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям.

– По легенде учений, противник пытался прорвать оборону наших войск, но был остановлен с помощью минно-взрывных заграждений и плотного огня наших подразделений, – говорит заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наєв.

По словам командующего, поднятые по тревоге военнослужащие за считанные минуты привели оружие в боевую готовность.

– Подразделение быстро выдвинулось из района сосредоточения, совершило марш, развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и смену позиций, – подчеркнул генерал-лейтенант.

Во Львовской области до 1 октября продлятся украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021.

Кроме организаторов Rapid Trident-2021 Украины и США, в учениях примут участие воины еще 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Великобритании, Германии, Турции, Румынии, Польши, Италии, Иордании, Пакистана, Молдовы и Литвы. Всего это около 6 тыс. военнослужащих.

От Украины в учениях принимают участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы и Военной службы правопорядка.

Фото: ВСУ

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