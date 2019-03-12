Прыгают на пути, чтобы не платить! Как в Харькове “зайцы” рискуют жизнью

Они готовы сломать руки и ноги, лишь бы не платить 5 грн за проезд в электричке. Сотни людей ежедневно прыгают с платформы, бегут через дыры в заборах, ездить зайцами им не стыдно.

Причем большинство жалуется на качество перевозки и грязные вагоны. Но сделать с ними работники станции ничего не могут. Или не хотят.

Работники станции зайцев будто не замечают, а вот камеру увидели сразу. С безбилетниками сделать ничего не могут, говорят, дорожную полицию сократили, а контролеры задерживать пассажиров не имеют права.

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А это уже другая станция – Левада, здесь в обход забора даже протоптали дорожку. В дневной электричке полупустые вагоны, и в них есть пассажиры, которые не чураются ездить без билета.

Но вот странное совпадение, только на станции появилась наша съемочная группа – все кардинально изменилось – несколько человек в жилетах контроллеров стали по периметру и буквально телами загородили проход зайцам.

К слову, в Харькове суд отменил повышение тарифов на проезд, чиновники его не выполнили.

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