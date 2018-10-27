Стриптизер и сторонник Трампа: кто такой отправитель бомб Цезарь Сайок

Американская полиция поймала разносчика бомб. Подозреваемый 56-летний житель Флориды Цезарь Сайок. Его уже арестовывали за домашнее насилие, воровство и публичные запугивания.

Ранее Сайок неоднократно угрожал критикам президента Трампа в социальных сетях. Он будто специально обращал на себя внимание полиции. Фургон Сайок был обклеен фотографиями американского президента. Его задержанием занимался мощный отряд полиции и ФБР.

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Подозреваемый – бывший стриптизер, республиканец Цезарь Сайок был страстным фанатом Трампа. В машине лежала наклейка с надписью CNN отстой и портрет Хиллари Клинтон с мишенью на лице. Однако, выявить преступника ФБР помог пакет для конгрессмена Максин Уотерс.

К слову, бомбы, которые были отправлены американским политикам и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.

Опубликовано Октябрь, 27 в 19:20



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