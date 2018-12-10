Студенты в Луцке требуют введения льготного проезда в маршрутках
Луцкие студенты требуют льготного проезда в маршрутках. Хотят платить вдвое меньше тарифа – 2 грн. 50 коп.
Почти сотня студентов из разных луцких вузов пришли под стены Волынского окружного админсуда. Отстаивают свое право на льготный проезд в маршрутках. Говорят, чиновники нарушают закон, насчитывая себе премии.
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Студенты даже обратились с иском в суд – и первое заседание представители власти проигнорировали. Юристы говорят – шансы есть.
Идти на уступки студентам в горсовете не хотят. Мол, лишних 2 млн. гривен в год у города нет, эти деньги лучше пойдут на дороги, дворы и коммуникации, говорят в горсовете.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Запорожье подорожает проезд.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!