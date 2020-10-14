Создал Kenzо и работал с Louis Vuitton — что известно о Такаде Кензо

30 лет Такада Кензо был одним из самых влиятельных фигур мировой моды. Впрочем, его путь к успеху был совсем не легким. Родители были против идеи, чтобы Такада работал в сфере моды. К тому же в Японии мужчин не пускали в школы дизайна. Ему пришлось покинуть родной город и выживать на копейки.

В конце концов, Кензо добился своего. Именно он сделал одежду более живой, демократической, пригодной для повседневности. Такада привнес в моду необычные силуэты, странные цвета и рисунки. Дизайнер виртуозно миксует разные стили и направления, создавая свои неповторимые коллекции.

Закончив учебу, уехал в город своей мечты — Париж.

Именно тогда его впервые замечают: 5 моделей дизайнера понравились знаменитому кутюрье Луи Феро, и Такада быстро становится популярным в fashion-кругах. Он привлекал людей не только своим талантом, но и экзотической внешностью, умением дружить. Он был гостем на всех дефиле, наладил связи среди гуру европейской моды и часто показывал им свои эскизы.

Кензо Такада — один из тех, с кого в Европе началась мода на все японское. Он был первым, кто отменил вытачки, узкие рукава, застежки-молнии. Он был первым, кто предложил Европе рукава-кимоно и яркие цветы на юбках.

Кензо начал моду на объемные вещи. Это было действительно революционно.

Однако настоящая популярность пришла к мастеру только после 1976 года, когда он зарегистрировал собственный лейбл и создал целое направление в европейской моде — деструктивный кутюр.

1993 года марку Kenzо купил концерн Louis Vuitton. Еще шесть лет после того, Такада работал для Louis Vuitton. Недавно стало известно, что японский модельер умер в возрасте 81 года от осложнений, вызванных Covid 19. Без возражений, его вклад в историю мировой моды неоценим.

Биография Кендзо Такада

Японский дизайнер и основатель модного дома Кenzo Кендзо Такада умер 4 октября.

Будущий дизайнер родился 27 февраля 1939 года в уезде Кандзаки в Японии. Первым шагом к мечте стать модельером Кендзо Такада сделал, когда пошел учиться в колледж Бунка — один из самых респектабельных школ моды в Токио.

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