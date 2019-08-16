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Стилизовали музыку и слова: группа Гайдамаки посвятила песню пленным морякам

Группа Гайдамаки посвятил украинским морякам, которых захватили российские спецназовцы в Керченском проливе, свою песню Буря.

Песня о людях, попавших в плен бури на море. Но слова получили новый символизм, ведь моряки тоже в плену, но не природной стихии.

Слова польского пророка Адама Мицкевича, перевод Максима Рыльского и лидера группы Александра Ярмолы.

Музыканты стилизовали слова и теперь мечтают, чтобы композиция вызвала еще более мощную поддержку моряков.

Надеются, что услышат песню и сами ребята. Мачеха молодого пленного Андрея Эйдера уже тоже слушала песню. И говорит, что слова попали прямо в цель. Потому что в плену важно верить, молиться и знать, что родные ждут дома.

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К слову, во Львове грандиозным гала-концертом завершился международный фестиваль классической музыки LvivMozArt 2019.

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