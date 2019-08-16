Стилизовали музыку и слова: группа Гайдамаки посвятила песню пленным морякам
Группа Гайдамаки посвятил украинским морякам, которых захватили российские спецназовцы в Керченском проливе, свою песню Буря.
Песня о людях, попавших в плен бури на море. Но слова получили новый символизм, ведь моряки тоже в плену, но не природной стихии.
Слова польского пророка Адама Мицкевича, перевод Максима Рыльского и лидера группы Александра Ярмолы.
Музыканты стилизовали слова и теперь мечтают, чтобы композиция вызвала еще более мощную поддержку моряков.
Надеются, что услышат песню и сами ребята. Мачеха молодого пленного Андрея Эйдера уже тоже слушала песню. И говорит, что слова попали прямо в цель. Потому что в плену важно верить, молиться и знать, что родные ждут дома.
Смотрите: Хэви-метал полезен для здоровья – исследование
К слову, во Львове грандиозным гала-концертом завершился международный фестиваль классической музыки LvivMozArt 2019.