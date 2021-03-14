Стимулирует работу сердца и сжигает калории: чем полезна скандинавская ходьба

Закаляет здоровье не хуже других видов спорта. Скандинавская ходьба — в тренде среди украинцев. Жители городов и сел создают целые клубы ее сторонников. Берут палки в руки и вперед — двигаться парками, стадионами, набережными.

Скандинавской ходьбе уже 90 лет. Ее начали финские лыжники, которым в бесснежный период надо было держать себя в форме. Теперь это популярный во всем мире вид спорта. Он не зависит ни от возраста, ни от местности.

Лыжные палки для этого вида спорта можно приобрести в магазинах, стоимость — от 400 до 900 грн. Скандинавской ходьбой занимаются преимущественно женщины. А в Мариуполе этим спортом занимаются у моря. Там спортсмены проходят по 10 км ежедневно.

Врачи говорят, что этот несложный вид спорта практически не имеет противопоказаний.

— Скандинавская ходьба — это как раз такой вид спорта, который практически всем полезен. В отличие от обычной ходьбы, здесь задействованы еще и мышцы верхнего плечевого пояса, а это более равномерная физиологическая нагрузка на организм, — говорит врач-терапевт Инна Крупинова.

Недаром скандинавская ходьба становится все все более популярной. Ведь она позволяет не только держать в тонусе мышцы, но и стимулирует работу сердца, сжигает калории, позволяет подышать свежим воздухом и изменить взгляды на образ жизни.

Также в последнее время украинские женщины часто стали интересоваться таким видом спорта, как фитбокс. Это хорошая возможность поддерживать себя в форме без изнурительных и однообразных упражнений и одновременно овладеть навыками самообороны.