Субсидии 2018: как получить, кто имеет право и как будут следить за мошенниками

Процедура получения помощи не сложная. Для этого следует заполнить заявку и указать свою прибыль. В среднем заявку будут рассматривать 15 дней.

Платежки у украинцев, в среднем подорожают на 10%, говорят эксперты. Газ – на 23,5%, а он потянет с собой – отопление и горячую воду. Эксперты говорят, в этом году денег на субсидии хватит, а вот следующий год – под вопросом.

В Минсоцполитики обещают: возможностей получить помощь будет больше. Однако, и за мошенниками будут следить. Не смогут получить субсидию владельцы больших квартир и домов, новых автомобилей, те, у кого было 50 тысяч на покупки, кто задолжал за коммуналку, те, кто работает неофициально и безработные, которые не стоят на учете в службах занятости.

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Людям, которые сейчас подали заявки на поддержку государства, уменьшенных платежек стоит ждать не раньше декабря, говорят в Минсоцполитики. А уже со следующего года обещают монетизировать сами субсидии. Это начнется с 1 января.

Ранее Факты ICTV писали, как оформить субсидию онлайн – инструкция.

Опубликовано Октябрь, 24 в 15:02



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