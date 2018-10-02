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Субсидии в Украине получат не все: кто имеет право и новый механизм расчета

Субсидии получат не все. В этом месяце оказание помощи государство пересчитает! Сократятся и суммы выплат и категория людей, кто имеет на них право. Чиновники объясняют это частыми случаями обмана – поэтому вынуждены были ввести жесткие условия и контроль…

Не дают субсидии в этом году тем, у кого квартира более 120 квадратов, или дом – более 200, есть машина, которой не более 5 лет, или член семьи, который на заработках за границей и не платит ЕСВ.

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Чиновники объясняют: новые жесткие условия – вынужденные. Потому что люди часто обманывают государство. Для субсидии идут на все – отказываются от официального трудоустройства, выписывают членов семьи из дома и даже разводятся. Между тем часто покупают дорогие машины и квартиры. Но пока получается, что у бедных субсидию заберут, а богатым могут добавить.

Если же под сито попали те, кто реально нуждается в помощи, – в министерстве советуют при подаче документов на субсидию сразу в управлении соцзащиты просить комиссию. Она придет с ревизией и не исключено, что субсидию таки вернут. Все обращения должны быть письменные, как и отказы. Потому как соцработники тоже могут злоупотреблять.

К слову, Факты ICTV сообщали, что устный отказ в субсидии незаконен.

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