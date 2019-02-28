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Субсидируемый кредит до $40 тыс. Как Венгрия поддерживает молодых родителей

“Три малыша, три комнаты, четыре колеса” – это лозунг новой программы, введенной правительством Венгрии. Женщины до 40 лет, впервые вступающих в брак, смогут взять субсидированный кредит – почти 40 тыс. долларов, который полностью спишут после рождения третьего ребенка.

Финансировать новую программу будут из общих резервов или дополнительных доходов бюджета. Мысли молодежи по нововведения разделились. Некоторые семьи считают, что программа поможет повысить рождаемость в стране. Другие считают это популизмом.

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В феврале этого года правительство Венгрии объявило о новой программе для молодых семей. Женщины до 40 лет, впервые вступающих в брак, смогут взять кредит – почти 40 тыс. долларов. Треть суммы спишут после рождения второго ребенка. Родив третьего ребенка – можно лишиться всего долга. Еще будут выдавать субсидии на покупку автомобилей.

Таким образом, в Венгрии планируют повысить рождаемость. Однако не все верят, что новая программа сможет исправить ситуацию. И называют ее популистской.

А пока почти десятимиллионное населения Венгрии сокращается на 30 тыс. человек ежегодно. Среднегодовой уровень рождаемости за 12 лет здесь составил 0% – и это наименьший показатель в Европе.

К слову, помощь на детей 2019: виды и размер выплат.

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