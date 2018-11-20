Современная архитектура Грузии: дом в виде огромного гриба и волны

Дом юстиции в Тбилиси, похожий на гигантский гриб, здание МВД в виде волны. Поражает все – смелость, размер и технологичность. Для проектирования привлекали лучших архитекторов Грузии и мира.

Здания будущего в грузинской столице шокируют или захватывают. Но точно не оставляют равнодушными никого.

Смелое сочетание архитектуры прошлого и будущего. Так выглядит современный Тбилиси. Большинство – инициативы тогдашней власти. Новая архитектурная волна должна была стать символом реформ.

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Таких зданий станет все больше в Тбилиси. Чтобы развивать различные районы города. Не только центр. Это одна из идей нового плана застройки, который должны утвердить в этом месяце.

Также в Тбилиси станет больше зеленых зон, части города будут соединять мосты.

К слову, десятки архитектурных памятников Одессы разрушает время и равнодушие.

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