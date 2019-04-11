Современное оборудование и даже кулер с водой: кабинет семейного врача на Прикарпатье

История о том, что медицинская реформа – действует, но все зависит от человека и его желания. Сергей Глебчук – работал педиатром в Африке, Москве и Киеве. Семь лет назад вернулся в родное село ухаживать за больной мамой. Теперь в отдаленном районе на Прикарпатье оборудовал частный кабинет семейного врача и стал одним из первых врачей-ФОТ, которые присоединились к медреформе. Современное оборудование, детский уголок, библиотека, даже кофемашина и кулер с водой – в его кабинете есть все.

Село Старые Куты, к семейному врачу – очередь. Сергей Глебчук год назад получил лицензию и оборудовал частный кабинет, оформив ФОТ. Таких на Прикарпатье три, в Украине 40. Именно они семейную медицину в Украине переворачивают с ног на голову.

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Сергей Андреевич имеет современное оборудование и все компьютеризированное, купил в кредит. У него обслуживаются более 500 человек. Чтобы их набрать в селе развешивал объявления, рассказывал горцам о страховой медицине. Зарплату получает более 20 тыс. грн., если подпишет декларацию с необходимым количеством, а это 1800 пациентов, денег хватит и на педиатра, и медсестер.

Сергей в поселке мечтает обустроить реабилитационный центр и собственную клинику. Он готов к изменениям и уверен, что качественную диагностику и лечение можно предоставлять не только в крупных городах, но и далеко на высокогорье.

К слову, 17 тыс. грн. зарплаты и собственное жилье: в Черкасской области ищут семейных врачей.

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