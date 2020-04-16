Современные электрозарядки в Украине: первые две станции от Нафтогаза в Киеве

Даже в условиях кризиса и падения цен на нефть украинцы постепенно переходят на электрокары. Сейчас их в стране насчитывается около 20 тыс. штук, но это далеко не предел.

Ведущие страны мира уже окончательно ориентируются на электрокары и развивают под них инфраструктуру, в частности зарядные комплексы.

Современных электрозарядок вскоре должно стать больше и в Украине. Ведь к их развитию присоединяется отечественный Нафтогаз. Накануне компания установила свои первые две зарядные станции в Киеве. А в дальнейших планах охватить всю страну.

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