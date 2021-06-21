Современное оборудование и центр трансплантации. Как отремонтировали больницу во Львове

Ранее о больнице рассказывали страшные истории — потрескавшиеся стены, тараканы, ужасное питание и холодные палаты. Впрочем, всего за год здесь все очень изменилось. Львовская больница скорой помощи стала едва ли не лучшей операционной в Украине.

Здесь открыли один из центров трансплантации, где уже сделали более полусотни пересадок. Капитально отремонтировали большинство отделений, закупили современное оборудование. Сегодня там работает более 2 тыс. человек, которые ежедневно оказывают помощь сотням пациентов.

Игнат Герич — врач-хирург из династий медиков. Работает в больнице скорой помощи еще с первого курса. Его часто называют ювелиром своего дела, ведь выполняет сложнейшие операции, к примеру, с реплантации — спасает руки и ноги, которые раньше бы приходилось ампутировать.

Шанс на новую жизнь в больнице скорой получил и Дмитрий. Он первый кому во Львове трансплантировали орган год назад.

Больница скорой помощи рекордсменка по количеству проведенных трансплантаций в Украине — более чем за года 56 пересадок. А новое отделение кардиохирургии и трансплантации сердца на 30 коек, которое откроют через неделю, позволит увеличить количество операций в разы. В этом году медики готовятся к одной из самых сложных операций — пересадки легких.

Еще у них есть современный ангиограф, единственный такой в ​​Украине. С его помощью можно исследовать любые сосуды в организме.

Школа диабета

Мариуполец Алексей Поляков всю жизнь болеет диабетом. Четвертая городская больница — его второй дом. Еще маленьким он уверял медиков, вернется сюда уже не как пациент, а как врач. Окончил медуниверситет в Запорожье, а в интернатуру пошел в родное эндокринологическое отделение, где работает уже 3 года.

Алексей на волонтерских началах открыл бесплатную школу диабета. Одна из постоянных учениц — Валентина. Диабетом болеет 5 лет. Советы молодого врача для нее очень полезны.

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