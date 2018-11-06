Современные парки и дороги: как Чернигов превращают в европейский город

Асфальт, блестящие отбойники, свежая разметка, стриженые газоны – настоящий европейский город. Каждое утро в Чернигове выметают, выгребают, будто готовятся к празднику.

Децентрализация, увеличение зарплат и удачное хозяйствование за последние несколько лет сильно повлияли – и бюджет трёхсоттысячного Чернигова удвоился. Теперь более 3,5 миллиарда. И уже отремонтировали треть дорог, обновили тротуары, поставили новые знаки, обустроили велосипедные дорожки и зебры.

За порядком в городе следят 200 видеокамер и 2000 новых светильников. Теперь парки и скверы Чернигова – конкуренты столичным. Еще несколько лет назад на центральной аллее Чернигова возвышались советские памятники. Сегодня же это настоящий европейский парк. Новенькие скамейки, свежепосаженные цветы, электрополив газонов, а вся аллея вымощена новой плиткой.

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Но не все ценят красоту – и цветы с клумб выкапывали, и мусорники воровали. Поэтому и скамейки, и урны прочно прикрепляют. В городе новые остановки общественного транспорта и даже электронные табло. А вот с самим автопарком все непросто. По улицам до сих пор ездят троллейбусы, которые уже трижды отработали свой срок. За два года купили 21 новый. Все – украинские – местного Эталона.

Средняя зарплата в областном центре одна из самых низких в Украине – примерно 8000 гривен, поэтому отток кадров ощущается. Поэтому все изменения направлены на то, чтобы удержать людей в родном городе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как черниговские активисты показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 11:29



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